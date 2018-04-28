В Таджикистане под хлопок отведено 187,5 тыс. гектаров земли

2018-04-28 15:13 | www.trend.az | 8

В Таджикистане под хлопчатник в этом году отведено 187,5 тысяч гектаров земли, что на 13,5 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, сообщает ИА "Азия-Плюс" со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

На сегодняшний день хлопком засеяно свыше 176,6 тысяч гектаров земли, что составляет 94,2 процента от отведенных под эту техническую культуру земель, и это на 28 гектаров больше, чем в прошлом году.

Основная часть производимого хлопковолокна в стране экспортируется в качестве сырья. Переработка данной продукции внутри страны является незначительной.

По данным Министерства сельского хозяйства Таджикистана, для своевременного и успешного проведения посевной создан штаб в составе ученых и специалистов аграрной отрасли.

В посевной кампании задействованы 1 867 единиц современной техники.

Первыми в республике план сева хлопчатника успешно выполнили