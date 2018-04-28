Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот

2018-04-28 15:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первое основное соревнование в классе FIA Formula-2 в Баку прошло напряженно, сказал на итоговой пресс-конференции победитель соревнования, таиландский пилот из команды "DAMS", Александр Альбон.

"Я хорошо подготовился к соревнованию, Баку меня не подвел, и я смог финишировать первым. Гонка прошла напряженно, трасса иногда оказывалась загруженной. Поэтому некоторые пилоты допускали ошибки, и это создавало сложности для движения болидов", - сказал Альбон.

По словам гонщика, он ожидает напряженной борьбы и на третий день соревнований.

"Кроме того, завтра прогнозируется ветреная погода, и мы должны быть внимательны", - добавил Альбон.