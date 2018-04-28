В Голливуде открывается Международный центр культуры Азербайджана (ФОТО)

2018-04-28 15:23 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Голливуде (район Лос-Анджелеса, штат Калифорния) 6 мая состоится открытие Международного центра культуры Азербайджана, сообщила Trend Life руководитель центра Севиндж Сафарова.

На открытии будет представлена программа “Azərbaycan gecəsi”, посвященная национальной культуре и кухне Азербайджана. Также состоится презентация книги Севиндж Сафаровой "Грех", которая издана на английском языке под названием "Sin".

"На церемонию открытия приглашены телеканалы, общественные деятели штата, бизнесмены, деятели культуры и науки. Главная цель центра – пропаганда нашей замечательной страны, ее успехов на международной арене, древней истории, культуры, традиций, национальной кухни и туристического потенциала, донесение американской общественности об азербайджанской земле Карабахе. Нами запланировано проведение вечеров Азербайджана с участием известных представителей страны", - отметила Севиндж Сафарова.

Помощь в реализации проекта оказали руководитель американского холдинга CK Global trening Кирс Кенгерли (из старинного азербайджанского рода Кенгерли - уроженцев Карабаха, Нахчывана и Иревана) и бизнес-леди Шами Мафи.