В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД России, Ирана и Турции

2018-04-28 15:59 | www.apa.az | 7

В Москве проходит трехсторонняя встреча глав МИД России, Ирана и Турции по урегулированию сирийского конфликта в рамках Астанинского процесса.



Как сообщает московский корреспондент АПА, на встрече обсуждаются пути урегулирования сирийского конфликта, нынешняя и предстоящая работа в рамках Астанинского процесса.

Выступивший на встрече глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности осуществления коллективных мероприятий в рамках Астанинского процесса в связи с существующей ситуацией в Сирии: «Надеемся, что на сегодняшней встрече будут обсуждены нынешняя ситуация в Сирии и дополнительные шаги в направлении установления мира и стабильности. Результаты, достигнутые на встречах, прошедших в рамках Астанинского формата, послужили снижению насилия в Сирии, частично улучшили гуманитарную ситуацию. Совместные усилия в этом направлении должны быть продолжены».

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф сказал, что Россия, Иран и Турция проделали много работы для урегулирования сирийского конфликта: «За последние полгода эта работа принесла много успехов. В особенности хочу отметить проведение встреч в Астанинском формате при поддержке правительства Казахстана. Мы настаиваем на решение сирийского конфликта политическим путем. Борьба с международным терроризмом – общечеловеческая ответственность. Решения этого конфликта военным путем нет. Все должны принимать усилия для урегулирования конфликта политическим путем. Урегулирование военным путем принесет только больше страданий для сирийского народа. Территориальная целостность, независимость и единство Сирии очень важны. Такова позиция наших стран в Астанинском процессе. Надеюсь, что мы продолжим оказывать поддержку сирийскому народу для достижения этой политической цели».