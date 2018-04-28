Азербайджанские гимнастки самые лучшие – зрительница

2018-04-28 15:31 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Естественно болеем за азербайджанских гимнасток, желаем нашим девочкам победы и уверенности, они у нас самые лучшие и красивые. Об этом Trend в субботу сказала зрительница соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Ирина Пасмурнова.

"У меня дочка занимается гимнастикой и все, что связано с этим видом спорта интересно как ей, так и мне. По своему ребенку могу судить, что детям очень нравится наблюдать за соревнованиями, они стремятся быть похожими на участвующих в соревнованиях спортсменок", - добавила она.

Ирина Пасмурнова подчеркнула, что она рада возможности присутствовать на Кубке мира по художественной гимнастике.

"Были на соревнованиях и в прошлом году, когда появляется возможность, обязательно приходим в Национальную арену гимнастики. Нам очень нравится, как проводятся здесь спортивные мероприятия - все культурно, правильно, на высшем уровне", - добавила зрительница.

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.