Заместитель министра: «Пострадавших в результате пожара в многоэтажном здании в Баку нет» - ОБНОВЛЕНО-5 - ФОТОСЕССИЯ

2018-04-28 16:13 | www.apa.az | 6

«Информация о пожаре поступила на горячую линию МЧС около 12:10. Длившийся более 3 часов пожар полностью потушен».

Как сообщает АПА, об этом заявил замминистра МЧС Этибар Мирзоев.

По его словам, на место происшествия были привлечены 25 единиц техники, около 100 пожарных: «Пожар длился долго из-за нехватки воды. В настоящее время на улицах города наблюдаются «пробки», что препятствует продвижению тяжелой противопожарной техники. Причины пожара расследуются. Пожар начался на 18 этаже здания. Пострадавших нет. Некоторые средства массовой информации пишут, что кто-то бросился. Эта информация безосновательная. Отравившихся среди пожарных нет».

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14:06

Пожар в многоэтажном здании в Баку потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, устанавливаются причины пожара.

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14:00

Пожар в многоэтажном здании в Баку локализован.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, пожар охватил фасад здания. Огонь не проник во внутрь здания.

В настоящее время принимаются необходимые меры для полного тушения пожара.

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13:44

На место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.



Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, масштабы пожара расширились.



В настоящее время принимаются необходимые меры для тушения пожара.





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12:57



На место пожара замминистра чрезвычайных ситуаций Азербайджана генерал-майор Этибар Мирзоев.



Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, в настоящее время принимаются необходимые меры для тушения пожара.

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12:48

На территории, где произошел пожар, перекрытии дороги.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, для соблюдения мер безопасности перекрыты основная и вспомогательная дороги от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Юсифа Сафарова.

Возгорание наблюдается на 13,14,15,16,17,18,19 и 20 этажах здания.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

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12:31

В одном из многоэтажных зданий Баку начался пожар.

Как сообщает АПА, наблюдаемое из последнего этажа задымление образовалось в результате возгорания.

На место происшествия прибыли 4 пожарных машин Министерства по чрезвычайным ситуациям. В настоящее время меры по тушению пожара продолжаются.