Баку стал одной из лучших гоночных площадок в истории Формулы 1 - турист из Великобритании

2018-04-28 15:46 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Баку прекрасный город и организация здесь Формулы 1 на таком высоком уровне может только радовать, сказал Trend в субботу турист из Великобритании Элвин Флинтон.

"Это мой шестой визит в Баку, и я очень люблю этот город, и я также люблю Формулу 1, что послужило двойной причиной посетить эту замечательную страну. Мои предыдущие визиты в Азербайджан не были связаны с соревнованиями Формулы 1, я просто влюблен в Баку и успел тут побывать шесть раз с сентября 2017 года", - сказал Флинтон.

По его словам, в Баку больше всего привлекает как сама атмосфера города, совмещающего в себе традиции и новшества, так и доброжелательные, гостеприимные люди.

"Несмотря на то, что я люблю Формулу 1, это первый раз, когда я наблюдаю за соревнованиями вживую, и могу сказать, что уровень организации мероприятия невероятный. Мне неописуемо приятно видеть как Баку стал одной из лучших площадок в истории для проведения этих гоночных состязаний", - сказал Флинтон.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.