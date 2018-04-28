Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поздравил президента Азербайджана

2018-04-28 16:22 | www.apa.az | 5

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН поздравил Ильхама Алиева в связи с избранием на пост президента Азербайджана

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Ваше превосходительство. Для меня высокая честь от имени Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и от себя лично сердечно поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Желаю Вам все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности во имя счастья и благополучия азербайджанского народа с достижением наших совместных целей, крепкого здоровья.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высокое почтение».