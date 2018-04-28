В США «похоронили» Су-57

2018-04-28 16:20 | www.oxu.az | 6

Военный эксперт Себастьян Роблин перечислил преимущества американского малозаметного многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II перед российским Су-57.

Как передает Oxu.Az, его статья «Покойся с миром: у России и Индии были большие планы по созданию смертоносного истребителя. Что случилось?» опубликована в журнале The National Interest.

«Хотя F-35 может уступать старым реактивным истребителям по кинематическим характеристикам, он обладает большей скрытностью, чем Су-57, более-менее готов к экспорту и оснащен высокотехнологичными датчиками и компьютерными системами, которые позволяют ему делиться данными с дружественными силами», — пишет эксперт.

Роблин признает, что F-35 все еще имеет множество проблем, которые, однако, уже незначительны и к тому времени, когда американские истребители начнут массово поступать заказчикам, наверняка будут решены. С другой стороны, преодоление затруднений, с которыми сталкивается Су-57, потребует не только больших денежных затрат, особенно в случае прекращения совместной российско-индийской программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), но и значительного времени.

FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics — с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского Су-57.

Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.