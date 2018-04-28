Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно (версия 2)

2018-04-28 15:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.

Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, и контролируемые ими организации и медиа более активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие. Известно, что с начала 2018 года в Азербайджане состоялись многие мероприятия международного уровня, в жизни страны произошли другие значимые события. Президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, были оценены большинством экспертов как референдум доверия Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил Али Гасанов.

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