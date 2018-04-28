С еще более мощной сетью Azercell поддерживает соревнования «Formula 1»

2018-04-28 16:37 | www.apa.az | 4

Вот уже третий год подряд, в нашей стране проводятся престижные гонки «Formula 1». Оказывающая высококачественные услуги и бесперебойную связь на всех территорях страны в течении долгих лет, компания Azercell - ведущий мобильный оператор рынка связи Азербайджана, продолжает вносить свой влкад в такого рода широкомасштабные мероприятия. В этом году, Azercell представляет высококачественную систему мобильной связи для всех абонентов на стадионах и других территориях, где проходят гонки «Formula 1». Таким образом, компания провела работы по усилению и увеличению технической пропускаемости 42 базовых радио станций 2G, 36 – 3G и 18 – 4G на территориях, где проводятся соревнования «Formula 1». Кроме того, были добавлены 4-ая передающая частота 21 базовым станциям, 3-я и 4-я – 6 станциям, а также 3-я частота еще 2 станциям. Компания также увеличила пропускную способность от 1Gpbs до 2Gbps в арены «Crystall Hall», и установила еще 3 базовые станции на территориях «Crystall Hall» и «Formula 1». В целом, 8 станций, работающих в сетях 2G, 3G и 4G на территории «Crystall Hall», дают возможность каждому пользоваться высокоскоростной связью. Компания Azercell Telecom, а также профессиональные инженера таких партнеров, как Ericsson и Huawei, провели работы по значительному усилению сети. Стоит также отметить, что компания Azercell также подготовила специальную карту контроля по мониторингу сети на территории «Formula 1».

Представившая впервые сеть 4G в стране своим абонентам, а также располагающая самой крупной LTE сетью в стране, компания Azercell всегда отличалась своим высококачественным сервисом во время международных соревнований, проводимых в стране и будет продолжать свою деятельность в этом направлении.