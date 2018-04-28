В Баку проходит международная научная конференция, посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой (ФОТО) (версия 5)

2018-04-28 16:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку проходит международная научная конференция «Актуальные проблемы офтальмологии», посвященная 95-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой.

Выступая на мероприятии, министр здравоохранения, доктор наук по медицине, профессор Огтай Ширалиев сначала от имени медицинской общественности поздравил главу государства с переизбранием на пост Президента Азербайджана.

Министр сказал, что академик Зарифа Алиева имеет исключительные заслуги в развитии офтальмологической науки.

Зарифа Алиева автор многих исследований по изучению, профилактике и лечению трахомы, когда-то широко распространенной в Азербайджане, в частности, глазных болезней, связанных с профессиональной деятельностью в химической и электронной промышленности, а также с современными проблемами офтальмологии.

Министр здравоохранения добавил, что были опубликованы монографии Зарифы Алиевой, в частности, «Возрастные изменения глаза и зрительного нерва», «Анатомические и физиологические особенности гидродинамической системы глаза», «Иридодиагностика», «Патология глаза при сахарном диабете», «Актуальные проблемы офтальмологии» и другие труды.

«В целом, Зарифа Алиева автор порядка 200 научных работ, 14 монографий и 12 рационализаторских предложений. Занимавшаяся лечением различных глазных болезней и разработкой профилактических мер, Зарифа Алиева посвятила начальный этап научной деятельности лечению инфекционного заболевания трахомы. Она задалась целью полного искоренения трахомы в Азербайджане. Она очень хорошо знала, насколько трудна и сложна эта проблема. Однако, несмотря на сложность и ответственность работы, Зарифа Алиева быстро достигла больших успехов», - отметил Ширалиев.

Министр отметил, что академик Зарифа Алиева затратила немало усилий на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере здравоохранения. Напомнив, что под ее руководством готовились научные кадры, министр здравоохранения также подчеркнул, что Зарифа Алиева обладала богатым внутренним миром. «Она продолжила путь своего отца не только деятельностью, но и своим внутренним миром. Несмотря на то, что минуло 30 лет с ее кончины, Зарифа Алиева продолжает жить в сердцах народа. Человека помнят добрыми делами. Прожитое ею не вмещается в 62 года, ее богатое научное наследие и сегодня очень ценно для медицинской общественности. Проведенные ею исследования создали ряд новых возможностей для лечения некоторых болезней в офтальмологии», - сказал в заключение Ширалиев.

Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде отметил, что Зарифа Алиева занимает присущее ей место в офтальмологии. Он оценил Зарифу Алиеву как большого ученого и прекрасного человека.

«Если бы я писал о Зарифе Алиевой, то озаглавил бы эту работу так: «Незаменимый человек». Она была интеллигентным, вежливым и простым человеком. Была замечательной матерью и супругой, одной из выдающихся женщин Азербайджана XX века. Зарифа Алиева родилась в прекрасной семье, и сама была прекрасной главой семейства, подарила Азербайджану прекрасных детей», - отметил Ализаде.

Директор Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой, доктор наук по медицине, профессор Эльмар Гасымов сказал, что сегодня большой праздник азербайджанской науки. «В 1940-1950-х годах в Азербайджане очень быстро распространялась трахома, и академик Зарифа Алиева сыграла огромную роль в искоренении этой болезни. Она занималась и профессиональной патологией, изучала воздействие вредных веществ на зрительные органы. Как завершение этих работ Зарифа Алиева защитила в Москве научную работу по патологии зрительных органов в химической промышленности. Многие ее научные труды стали настольной книгой офтальмологов. Самым большие ее желанием было, чтобы в Азербайджан открылся Центр офтальмологии, и чтобы сюда приезжали лечиться из других стран. Мы с гордостью можем сказать, что сегодня в Центре работают грамотные врачи, и можно проводить любые операции», - сказал Гасымов.

Директор Национального центра офтальмологии подчеркнул, что научные направления академика Зарифы Алиевой всегда будут примером для офтальмологов.

Ректор Российской медицинской академии последипломного образования, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Лариса Мошетова сначала поздравила азербайджанский народ с переизбранием Ильхама Алиева Президентом страны.

Поделившись мыслями о Зарифе Алиевой, Мошетова отметила, что академик провела большую работу не только для офтальмологической науки Азербайджана, но и России. «Она была мудрым человеком. Несмотря, что была академиком, она была очень простым и скромным человеком. Мы должны быть благодарны ей за все сделанное. Я благодарна судьбе за то, что была лично знакома с такой женщиной и ее супругом Гейдаром Алиевым», - отметила Мошетова.

Академик Российской медицинской академии последипломного образования Алевтина Бровкина оценила академика Зарифу Алиеву как трудолюбивого человека. «Я неоднократно бывала в Баку. Мы встречались с Зарифой Алиевой, обсуждали различные темы - она была очень интересным человеком. Она была удостоена самой высокой награды в мире офтальмологии – премии имени М.И.Авербаха Академии медицинских наук СССР. Профессор Зарифа Алиева стала первой женщиной, удостоенной этой премии», - подчеркнула Бровкина.

В ходе мероприятия сотрудники Национального центра офтальмологии были удостоены «Почетной грамоты» и нагрудного знака «Отличник здравоохранения» министерства здравоохранения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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