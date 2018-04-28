Замминистра: Пожар длился долго из-за нехватки воды - ВИДЕО

2018-04-28 16:40 | www.oxu.az | 6

Информация о пожаре поступила на горячую линию МЧС около 12:10. Длившийся более 3 часов пожар полностью потушен.

Как сообщает Oxu.Az, об этом заявил замминистра МЧС Этибар Мирзоев.

По его словам, на место происшествия были привлечены 25 единиц техники, около 100 пожарных:

«Пожар длился долго из-за нехватки воды. В настоящее время на улицах города наблюдаются «пробки», что препятствует продвижению тяжелой противопожарной техники. Причины пожара расследуются. Пожар начался на 18 этаже здания. Пострадавших нет. Некоторые средства массовой информации пишут, что кто-то бросился. Эта информация безосновательная. Отравившихся среди пожарных нет».

Рена Гусейнова

