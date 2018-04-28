Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно (версия 3)

2018-04-28 16:30 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.

Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, и контролируемые ими организации и медиа более активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие. Известно, что с начала 2018 года в Азербайджане состоялись многие мероприятия международного уровня, в жизни страны произошли другие значимые события. Президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, были оценены большинством экспертов как референдум доверия Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил Али Гасанов.

По словам Али Гасанова, шаги, предпринятые после выборов по формированию нового правительства, были весьма позитивно встречены обществом. Мы отмечаем 100-летие создания первой мусульманской демократии, организована серьезная кампания на международных платформах с целью придания политической и правовой оценки вековой истории геноцида, совершенного против азербайджанцев.

«Завершаются работы над некоторыми компонентами проекта «Южный газовый коридор», реализуемого при лидерстве Азербайджана, и через некоторое время мы будем отмечать открытие TANAP. Приняты очень значимые решения по осуществлению транспортных проектов, имеющих важное геостратегическое значение, и работы в этом направлении успешно продолжаются. В эти дни мировые любители спорта, наблюдающие за гонками Формулы 1, не скрывают свое удивление величием современного Баку. Эти мероприятия произошли за четыре месяца 2018 года. Впереди еще события, которые своей грандиозностью привлекут внимание мировой общественности к нашей стране», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

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