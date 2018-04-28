Азербайджанские и российские звезды среди болельщиков Формулы 1 (ФОТО)

2018-04-28 16:39 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Гран-при Азербайджана Формула-1 каждый год притягивает в Баку тысячи туристов, среди которых всегда бывают зарубежные звезды.

Актриса Наталья Рудова, модели Ксения Бурда и Анастасия Решетова в социальных сетях делятся восторженными впечатлениями о проходящих в Баку гонках, фотографиями и видео, сделанными в столице Азербайджана. Среди болельщиков и азербайджанские звезды – певица и композитор Тунзаля Агаева, дизайнеры Фахрия Халафова и Гюльнара Халилова, фэшн-организатор Любовь Гуторова-Пойраз, телеведущие Нуран Гусейнов и Ранар Мусаев, радиоведущий Руслан Зейналов, шоумен Турал Асадов и другие.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит в Баку 27-29 апреля. Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб. Для гостей организована развлекательная фан-зона.