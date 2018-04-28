Кубок мира в Баку вдохновляет спортсменов на будущие достижения – зрительница

2018-04-28 16:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проведение таких важных спортивных соревнований, как Кубок мира по художественной гимнастике способствует развитию спорта в стране и вдохновляет спортсменов на будущие достижения. Об этом Trend в субботу сказала зрительница проходящих в Баку соревнований Лейла Гулиева.

"Первый раз присутствую на соревнованиях. Моя дочка посещает занятия по гимнастике, и приведя ее сегодня в Национальную арену гимнастики мы хотели ее вдохновить. Чтобы она воочию увидела, как выступают известные гимнастки, возможно в будущем она тоже будет участвовать в крупных спортивных соревнованиях", - добавила она.

Лейла Гулиева также отметила, что организация соревнований проходит на хорошем уровне, и ей как зрительнице все нравиться.

"Желаем азербайджанским гимнасткам победы, удачи и никогда не сдаваться", - добавила она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.