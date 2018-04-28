Лавров: Турция и Иран должны помочь Сирии зачистить террористов

2018-04-28 17:03 | www.oxu.az | 7

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости».

«Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов. И все мы помогаем сирийскому правительству, чтобы это поскорее произошло, возвести мосты национального примирения и восстановить разрушенное», — сказал Лавров.

Он также выразил уверенность в том, что Россия, Турция и Иран искренне заинтересованы в сохранении Сирии как единого государства,в котором этнические и конфессиональные группы получат равные права и смогут жить в мире.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США пока не станут выводить свои войска из Сирии, так как боевики «Исламского государства» усиливают свои операции.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.