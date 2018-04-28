Душевный Баку сердечно встречает всех гостей Формулы 1 - турист из России

2018-04-28 16:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Баку прекрасное место для проведения Формулы 1, которое не может оставить туристов равнодушными, сказал в субботу Trend турист из России Андрей Мациевский, который приехал в Баку посмотреть четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

"Я в первый раз в Баку, и хочу сказать, что это замечательный, душевный город, очень сердечно встречающий своих гостей. Гостеприимство и любезность нас тут сопровождают с регистрационного пункта в аэропорту, мы комфортно себя чувствуем и на соревнованиях Формулы 1, и во время прогулок по городу. Нам здесь очень нравится, и я надеюсь, что вернусь сюда еще не один раз", - сказал Мациевский.

Он также отметил высокий профессионализм, с которым организаторы отнеслись к проведению Формулы 1.

"Я конечно не эксперт, но с точки зрения туриста и любителя Формулы 1, могу сказать, что гонки и развлекательная программа организованы на очень высоком уровне, что очень важно с точки зрения привлечения туристов", - сказал Мациевский.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.