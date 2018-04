Футболиста удалили за празднование гола - ВИДЕО

2018-04-28 17:16 | www.oxu.az | 6

Нападающего «Ванкувер Уайткэпс» Кристиана Течера удалили за празднование гола в регулярном чемпионате Главной лиги футбола (MLS) против «Реал Солт-Лейк».

Как передает Oxu.Az, видео появилось в Twitter-аккаунте лиги.

Течер исполнил пенальти на 75-й минуте встречи. Во время празднования гола уругваец снял с себя в футболку, за что получил желтую карточку. Это предупреждение стало для него вторым, поэтому форвард был удален с поля.

Через три минуты после того, как команда осталась вдесятером, хозяева забили второй гол и установили окончательный счет в матче — 2:0.

Soooo, Techera scores from the spot...but then gets his second yellow for taking off his jersey in the celebration. #VANvRSL https://t.co/0uP4Q9vmKQ