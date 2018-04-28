Азербайджан демонстрирует высочайший уровень организации международных гимнастических турниров - молдавская гимнастка

2018-04-28 16:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана подходит к организации международных гимнастических турниров серьезно и ответственно, сказала Trend молдавская гимнастка Анастасия Закревши на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

По словам гимнастки, это ее второй Кубок мира в жизни, и она выступила достойно.

"В Баку я впервые и восхищена подходом к организации турниров – все делается очень серьезно и ответственно", - сказала Закревши.

Гимнастка отметила, что провела в Баку на сборах неделю до Кубка мира.

"Я готовилась к чемпионату, и могу сказать, что пребываю в восторге от того, насколько профессионально все делает Федерация гимнастики Азербайджана, просто невероятный уровень у Федерации", - сказала Закревши.

Гимнастка также отметила, что ее на ковер выводит азербайджанский тренер Жаля Гаратова, так как ее тренер на соревнованиях является судьей.

"Несмотря на короткий промежуток времени, мы нашли общий язык, я очень довольна Жалей", - сказала Закревши.