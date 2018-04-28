AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Futbolçu qol sevincinə görə meydandan qovuldu – VİDEO

2018-04-28 17:26 | www.oxu.az | 11

MLS liqasında “Vankuer Uaytkeps”in hücumçusu Kristian Teçer “Real Solt-Leyk” klubuna qarşı keçirilən matçda qol sevincinə görə meydandan kənarlaşdırılıb.

Oxu.Az xəbər verir ki, hadisənin görüntüsü liqanın rəsmi “Twitter” səhifəsində yayılıb.

Teçer 75-ci dəqiqədə rəqib qapıya təyin olunan penaltini yerinə yetirib. Qol sevinci zamanı uruquaylı futbolçu köynəyini çıxardığına görə sarı kart alıb.

Bu onun oyundakı ilk yazılı xəbərdarlığı olmadığına görə, baş  hakim onu geyinib-soyunma otağına yollayıb.  

F.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

İdman