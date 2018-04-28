Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1

2018-04-28 17:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1 сезона 2018 года.

В составе команды «Mercedes» борьбу ведут Луис Хэмильтон и Валттери Боттас, «Ferrari» – Себастиан Феттель и Кими Райкконен, «Williams» – Сергей Сироткин и Лэнс Стролл. Команду «Red Bull Racing» представляют Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, «Force India»- Эстебан Окон и Серхио Перес, «Renault» – Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс. Помимо этого, за «Toro Rosso» выступают Брендон Хартли и Пьер Гасли, «Sauber»- Маркус Эрикссон, Чарлес Леклер, «McLaren» - Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн. Цвета команды «Haas» защищают пилоты Роман Грожан и Кевин Магнуссен.

Протяженность бакинской трассы составляет более шести километров. В целом, пилоты должны совершить по треку 51 круг.