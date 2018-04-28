Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость - российский комментатор

2018-04-28 17:11 | www.trend.az | 7

БАКУ/Trend/ - Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость, сказала в интервью «Москва-Баку» комментатор российского канала «МАТЧ ТВ» Наталья Фабричнова, которая приехала в Баку освещать четвертый этап чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

«Среди новых мировых трасс – бакинская – абсолютная жемчужина. В бакинской трассе, в сравнении с Сингапуром, например, или Монако, есть огромный плюс. Об этом говорят все пилоты – здесь можно обгонять. Это качественно выделяет Гран-при Азербайджана от F1 в других городах мира. Да, мы любим и Сингапур, и Монако, потому что там тоже потрясающая атмосфера и телекартинка очень красивая. Но самое важное для пилота – возможность отыгрывать позиции, что в случае с Сингапуром и Монако довольно сложно. В Баку же эта возможность есть, что показали предыдущие годы проведения автогонок. Примером служит ситуация с Дэном Риккардо, который в прошлом году стартовал с плохой позиции и в итоге стал победителем Гран-при. Это доказывает, что на бакинской трассе возможно все, даже если твоя квалификация прошла плохо», - сказала она.

По словам Фабричновой, успех Гран-при Азербайджана безусловен.

«Гран-при Азербайджана завоевал так называемый виртуальный «Оскар» от «Формулы-1» как лучший «фильм». Это просто уникально и тут Гран-при Азербайджана звучат только комплименты. Много чего еще было. Суммируешь год, думаешь об итогах, и понимаешь, что половина самого интересного в «Формуле-1» произошла именно в Баку», - сказала она.

Фабричнова отметила, что с каждым годом на гонки в Баку приезжает все больше болельщиков и просто туристов.

«И то, что желающих посмотреть «Формулу 1» в Баку становится все больше, говорит о том, что людям нравится эта самая картинка – Старый город, новые сверхсовременные здания. Появляется желание увидеть все это вживую, совместить туризм с зрелищным просмотром «Формулы». Бакинская трасса – это интрига, опасность и непредсказуемость. А Баку – это древность, современность в то же время и красота», - сказала она.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.