Определились финалистки Кубка мира в Баку в упражнениях с булавами и лентой

2018-04-28 17:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами и лентой.

В упражнениях с булавами в финал прошли Влада Никольченко, Олена Дьяченко (обе из Украины), Боряна Калейн (Болгария), Анастасия Салос (Беларусь), Анна-Луиза Филиориану (Румыния), Лаура Зенг (США), Саломе Пажава (Грузия) и Мария Сергеева (Россия).

В соревнованиях с лентой финалистками стали Мария Сергеева (Россия), Влада Никольченко, Олена Дьяченко (обе из Украины), Милена Балдассарри (Италия), Анна-Луиза Филиориану (Румыния), Кахо Минагава (Япония), Анастасия Салос (Беларусь) и Катрин Тасева (Болгария).

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня прошли квалификационные соревнования индивидуальных гимнасток с булавами и лентой и групповых команд с тремя мячами и двумя скакалками. Также в течение дня будут определены победители в многоборье, как в индивидуальном, так и в групповом зачете.