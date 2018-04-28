Трампа хотят номинировать на Нобелевскую премию

2018-04-28 17:43 | www.oxu.az | 6

Американского президента Дональда Трампа сочли достойным Нобелевской премии мира. Награду предложил вручить президенту США сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Росбалт», об этом сообщает Fox News.

«Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что на перемены он был настроен серьезно. Мы еще не достигли этого, но если это произойдет, тогда президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира», — заявил сенатор.

По его словам, главе Белого дома удалось убедить КНДР в том, что у нее есть два варианта — либо она может стать «нормальной страной», либо, в случае продолжения строительства ракет с целью нанести удар по США, быть сокрушенной.

Ранее состоялись за более чем десять лет переговоры между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».