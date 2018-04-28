Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно (версия 5)

2018-04-28 17:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.

Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, и контролируемые ими организации и медиа более активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие. Известно, что с начала 2018 года в Азербайджане состоялись многие мероприятия международного уровня, в жизни страны произошли другие значимые события. Президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, были оценены большинством экспертов как референдум доверия Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил Али Гасанов.

По словам Али Гасанова, шаги, предпринятые после выборов по формированию нового правительства, были весьма позитивно встречены обществом. Мы отмечаем 100-летие создания первой мусульманской демократии, организована серьезная кампания на международных платформах с целью придания политической и правовой оценки вековой истории геноцида, совершенного против азербайджанцев.

«Завершаются работы над некоторыми компонентами проекта «Южный газовый коридор», реализуемого при лидерстве Азербайджана, и через некоторое время мы будем отмечать открытие TANAP. Приняты очень значимые решения по осуществлению транспортных проектов, имеющих важное геостратегическое значение, и работы в этом направлении успешно продолжаются. В эти дни мировые любители спорта, наблюдающие за гонками Формулы 1, не скрывают свое удивление величием современного Баку. Эти мероприятия произошли за четыре месяца 2018 года. Впереди еще события, которые своей грандиозностью привлекут внимание мировой общественности к нашей стране», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

А что происходит в Армении?! В этой стране после президентских выборов, проведенных в одно и то же время с Азербайджаном, не утихают волнения и недовольство народа.

«Несмотря на то, что армянский народ отправил в отставку Сержа Саргсяна, долгие годы изолировавшего Армению от международного сообщества, от политической и экономической жизни региона, присвоившего все материальные ресурсы и эксплуатировавшего народ, армянское общество не может обрести покоя. Мы понимаем сегодняшнее разочарование тех, кто вчера поздравлял Саргсяна с «избранием» на пост премьер-министра и желавших благоденствия Армении. Видимо именно эта картина - с одной стороны сильный и успешно развивающийся Азербайджан, а с другой - барахтающаяся в водовороте политических катаклизмов, не имеющая никаких надежд на завтра армянская реальность – серьезно беспокоит внешние антиазербайджанские круги. Уверен, что они потеряли сон из-за неэффективности «клеветнической кампании», которая была проведена за счет немалых финансовых затрат. Поэтому, организация именно в этот момент очередной кампании в ПАСЕ на основании субъективных соображений, выдвинутых некоторыми западными НПО и медиа, не раз участвовавших в антиазербайджанской деятельности, вовсе не вызывает удивление и не носит случайного характера», - отметил Али Гасанов.

Как отметил помощник Президента, Азербайджан понимает, чего добивается сеть «Журналистский проект против организованной преступности и коррупции» (OCCRP), публикующая свои «расследования» в ряде транснациональных западных изданиях, в которых она приобрела специальные страницы, а также стоящие за ней силы.

«Эти силы не приемлют независимую политику небольшого государства, бросающегося в глаза на большой политической карте, чей голос слышен в глобальном масштабе. Эти круги не удовлетворены тем, что бывшая советская периферия – Азербайджан стала хозяином своих национальных богатств, укрепившись и превратившись в международного актора. Посредством внутренней «пятой колонны» уже невозможно организовать столкновения, посеять смуту и поставить Азербайджан перед фактом, заставить его пойти на уступки. Баку не присоединяется ни к каким кампаниям и санкциям Запада, связанным с соседними государствами, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма против тех или иных стран», - подчеркнул заведующий отделом Администрации Президента.

По словам Али Гасанова, Баку также прохладно отнесся к инициативам использования Азербайджана для переноса «волны демократии» 1990-х годов в .южном направлении и в Центральную Азию, и сегодня не состоит в таких проектах как «Большой Ближний Восток», новый «шиитский полумесяц», не участвует ни в одном из соглашений направленном против дружественных народов России, Ирана и Турции. Несмотря на то, что в связи с этим на страну оказывалось и продолжается сегодня ощутимое давление и подстрекательства.

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