Организация Формулы 1 в Баку становится лучше и лучше с каждым годом – британский турист

2018-04-28 17:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Организация соревнований Формулы 1 становится все лучше и лучше с каждым годом, сказал в субботу Trend турист из Великобритании Патрик Китинг.



"Это не первое мое пребывание в Баку, я очень люблю этот город, и мне даже доводилось жить здесь какое-то время. К организации гонок Формулы 1 Азербайджан относится крайне ответственно еще с первого года их проведения, однако с каждым годом уровень организации становится все лучше и лучше", - сказал Китинг.



Он добавил, что с удовольствием следит за гонками, которые скрашивает колоритная развлекательная программа, не упуская возможности познакомиться с Баку и Азербайджаном поближе.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.