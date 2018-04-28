Bakıda Formula 1 pilotlarının start düzülüşü müəyyənləşdi - SİYAHI (YENİLƏNİB)

2018-04-28 18:09 | www.trend.az | 2
İlk xəbər saat 17:00-da yayılıb
Bakı. Elçin Mehdiyev – Trend:
Bu gün Bakıda Formula 1 pilotlarının təsnifat mərhələsi başa çatıb.
Trend-in məlumatına görə, bu mərhələnin nəticəsi olaraq sabah təşkil olunacaq əsas yarışda pilotların sıralaması aşağıdakı kimi müəyyənləşib:
1. Sebastian Fettel 1:42.538 ("Ferrari")
2. Lyuis Hemilton ("Mercedes")
3. Valtteri Bottas ("Mercedes")
4. Daniel Rikkiardo ("Red Bull Racing")
5. Maks Ferstappen ("Red Bull Racing")
6. Kimi Raykonnen ("Ferrari")
7. Esteban Okon ("Force India")
8. Serxio Peres ("Force India")
9. Niko Hülkenberq ("Renault")
10. Karlos Sayns ("Renault")
11. Lens Stroll ("Williams")
12. Sergey Sirotkin ("Williams")
13. Fernando Alonso ("McLaren")
14. Şarl Lekler ("Sauber")
15. Kevin Maqnussen ("Haas")
16. Stoffel Vandorn ("McLaren")
17. Pyer Qasli ("Toro Rosso")
18. Markus Eriksson ("Sauber")
19. Brendon Hartli ("Toro Rosso")
20. Romen Qrojan ("Haas")
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