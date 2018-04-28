В Баку уволены 1 директор и 2 педагога

2018-04-28 18:14 | www.oxu.az | 7

В результате расследования, проведенного в общеобразовательной средней школе № 281 города Баку за нарушение требований «Правил этического поведения педагогов», а также нарушения, допущенные в работе директора по руководству и контролю над педагогическим коллективом, за некачественное исполнение должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством отстранены от занимаемой должности два педагогических работника.

Как передает Oxu.Az,об этом сообщили в Управлении образования Баку.

«Попытки создать ажиотаж вокруг инцидентов, которые не происходили в образовательном учреждении, как правило, вызывают недоумение. Этот случай показывает, что в случае нарушений решительные меры принимаются. То есть, управленческие структуры в сфере образования не скрывают недочетов. Напротив, эти структуры заинтересованы в их устранении», - отмечается в сообщении.