Чавушоглу: США поддерживают террористов в Сирии

2018-04-28 18:25 | www.oxu.az | 7

Анкара призывает США прекратить поддержку курдских партий в Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с российским и иранским коллегами в Москве.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГИЛ в июне 2016 года.

Глава МИД Турции заявил, что 25% территории на восточном побережье Евфрата контролируют YPG и они «изменили демографическую ситуацию в регионе». Также там действует Рабочая партия Курдистана (РПК).

Он подчеркнул, что этим «террористическим организациям» необходимо покинуть Сирию, так как они представляют угрозу национальной безопасности Турции.

«США поддерживают эти террористические организации, поэтому необходимо прекратить эту поддержку. В 2016 году США нам пообещали, что эти террористические организации покинут сирийскую территорию … Поэтому те вопросы, которые мы тут обсуждаем … чтобы американцы держали свое слово и содействовали тому, чтобы эти террористические организации покинули эту территорию и эти земли были возвращены тому гражданскому населению, которое там проживает», – заявил Чавушоглу.