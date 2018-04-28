Истеричная стратегия пресс-службы «Palmali»

2018-04-28 18:32 | www.oxu.az | 7

Вчера зарубежные и местные СМИ писали об аресте двух танкеров, принадлежащих компании Мубариза Мансимова Palmali Shipping.

По данным портала Tradewindsnews, ареста танкеров добилась «дочка» российской «ЛУКОЙЛ» Litasco.

Причина – судебные тяжбы между Мубаризом Мансимовым и «ЛУКОЙЛ» и долговой скандал.

После публикации данных материалов представитель возглавляемой Мубаризом Мансимовым группы компаний «Palmali» Фидан Гулиева безо всякой основательной причины, не объяснив сложившуюся ситуацию, стала обвинять азербайджанские и зарубежные СМИ. По мнению Фидан ханум, азербайджанские СМИ поступили неправильно, написав об этой проблеме, что говорит о непрофессионализме наших журналистов.

В свою очередь хотели бы отметить, что новость об аресте танкеров Мубариза Мансимова была опубликована несколько дней назад, и тот факт, что возглавляемая Фидан ханум пресс-служба не сделала ни одного основательного заявления по этому поводу, заставляет задуматься о том, кто же здесь непрофессионал.

Заведующая отделом по связям с общественностью Группы компаний «Palmali» Фидан Гулиева попыталась научить журналистов их работе, но мы в ответ не станем учить ее тонкостям пиара.

Но такая непрофессиональная и истеричная реакция Фидан Гулиевой на серьезные материалы в мировых и местных СМИ вместо попытки ответить фактами заставляет нас воспользоваться своим правом на ответ.

Уважаемая Фидан ханум, многочисленные и зачастую негативные материалы о группе компаний «Palmali» в первую очередь связаны с вашим непрофессиональным подходом к работе, неправильным налаживанием связей с прессой.

Подкрепленный фактами материал не опровергнешь криками и истерикой. По меньшей мере, стыдно так себя вести.

Я лишь сегодня узнал о наличии пресс-службы группы компаний «Palmali» и том, что эту службу возглавляет Фидан Гулиева. Кажется, в дополнительных комментариях нет необходимости.