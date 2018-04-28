Федерация гимнастики Азербайджана отлично организовывает гимнастические турниры - словенская гимнастка

2018-04-28 18:37 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана отлично организовывает гимнастические турниры, сказала в субботу Trend словенская гимнастка Иза Зорец на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.
Она отметила, что впервые приехала в Баку и пребывает в восторге от того, как замечательно организован этот Кубок мира.
"Все проходит точно по расписанию, все моменты соревнований отлично проработаны организаторами, в общем, все хорошо", - сказала Зорец.
Она отметила невероятные условия, созданные для гимнастов в Национальной арене гимнастики в Баку.
"Арена просто отличная. Мне очень нравятся эти соревнования. Хорошая идея с маскотами, они очень смешные", - сказала словенская гимнастка.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.