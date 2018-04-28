Феттель выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

2018-04-28 18:42 | www.oxu.az | 6

После второй квалификации выбыли Лэнс Стролл, Сергей Сироткин, Фернандо Алонсо, Шарль Леклер и Кевин Магнусссен.

Как передает Oxu.Az, по итогам заключительного третьего сегмента десятка лучших пилотов получилась такой:

Себастьян Феттель, Льюис Хэмилтон, Валтттери Боттас, Даниэль Риккардо, Макс Ферстаппен, Кими Райкконен, Себастьян Окон, Серхио Перес, Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнц.

Таким образом, завтра Феттель будет стартовать с поул-позишн. Гран-при Азербайджана начнется в 16:10.