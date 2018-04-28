Али Гасанов: Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно (версия 8)

2018-04-28 18:40 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Начало очередной антиазербайджанской кампании в ПАСЕ вовсе не удивительно и не случайно.

Об этом в субботу на своей странице в "Facebook" написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Круги, последовательно и целенаправленно функционирующие против Азербайджана на Западе, и контролируемые ими организации и медиа более активизируются в преддверии важных мероприятий, проводимых в нашей стране, и всячески пытаются очернить как Азербайджан, так и данное мероприятие. Известно, что с начала 2018 года в Азербайджане состоялись многие мероприятия международного уровня, в жизни страны произошли другие значимые события. Президентские выборы, проведенные в Азербайджане 11 апреля, были оценены большинством экспертов как референдум доверия Президенту Ильхаму Алиеву», - отметил Али Гасанов.

По словам Али Гасанова, шаги, предпринятые после выборов по формированию нового правительства, были весьма позитивно встречены обществом. Мы отмечаем 100-летие создания первой мусульманской демократии, организована серьезная кампания на международных платформах с целью придания политической и правовой оценки вековой истории геноцида, совершенного против азербайджанцев.

«Завершаются работы над некоторыми компонентами проекта «Южный газовый коридор», реализуемого при лидерстве Азербайджана, и через некоторое время мы будем отмечать открытие TANAP. Приняты очень значимые решения по осуществлению транспортных проектов, имеющих важное геостратегическое значение, и работы в этом направлении успешно продолжаются. В эти дни мировые любители спорта, наблюдающие за гонками Формулы 1, не скрывают свое удивление величием современного Баку. Эти мероприятия произошли за четыре месяца 2018 года. Впереди еще события, которые своей грандиозностью привлекут внимание мировой общественности к нашей стране», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

А что происходит в Армении?! В этой стране после президентских выборов, проведенных в одно и то же время с Азербайджаном, не утихают волнения и недовольство народа.

«Несмотря на то, что армянский народ отправил в отставку Сержа Саргсяна, долгие годы изолировавшего Армению от международного сообщества, от политической и экономической жизни региона, присвоившего все материальные ресурсы и эксплуатировавшего народ, армянское общество не может обрести покоя. Мы понимаем сегодняшнее разочарование тех, кто вчера поздравлял Саргсяна с «избранием» на пост премьер-министра и желавших благоденствия Армении. Видимо именно эта картина - с одной стороны сильный и успешно развивающийся Азербайджан, а с другой - барахтающаяся в водовороте политических катаклизмов, не имеющая никаких надежд на завтра армянская реальность – серьезно беспокоит внешние антиазербайджанские круги. Уверен, что они потеряли сон из-за неэффективности «клеветнической кампании», которая была проведена за счет немалых финансовых затрат. Поэтому, организация именно в этот момент очередной кампании в ПАСЕ на основании субъективных соображений, выдвинутых некоторыми западными НПО и медиа, не раз участвовавших в антиазербайджанской деятельности, вовсе не вызывает удивление и не носит случайного характера», - отметил Али Гасанов.

Как отметил помощник Президента, Азербайджан понимает, чего добивается сеть «Журналистский проект против организованной преступности и коррупции» (OCCRP), публикующая свои «расследования» в ряде транснациональных западных изданиях, в которых она приобрела специальные страницы, а также стоящие за ней силы.

«Эти силы не приемлют независимую политику небольшого государства, бросающегося в глаза на большой политической карте, чей голос слышен в глобальном масштабе. Эти круги не удовлетворены тем, что бывшая советская периферия – Азербайджан стала хозяином своих национальных богатств, укрепившись и превратившись в международного актора. Посредством внутренней «пятой колонны» уже невозможно организовать столкновения, посеять смуту и поставить Азербайджан перед фактом, заставить его пойти на уступки. Баку не присоединяется ни к каким кампаниям и санкциям Запада, связанным с соседними государствами, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма против тех или иных стран», - подчеркнул заведующий отделом Администрации Президента.

По словам Али Гасанова, Баку также прохладно отнесся к инициативам использования Азербайджана для переноса «волны демократии» 1990-х годов в .южном направлении и в Центральную Азию, и сегодня не состоит в таких проектах как «Большой Ближний Восток», новый «шиитский полумесяц», не участвует ни в одном из соглашений направленном против дружественных народов России, Ирана и Турции. Несмотря на то, что в связи с этим на страну оказывалось и продолжается сегодня ощутимое давление и подстрекательства.

«Азербайджан определил и проводит свой внешнеполитический курс независимо, согласно своим национальным интересам, с трибун международных организаций выражается позиция народа. Одним словом, страна, население которой не достигает десяти миллионов человек, сопротивляется давлению гегемонистских сил, проводит собственный политический курс, и завоевала большой авторитет и уважение на международной арене как надежный партнер, союзник, на которого можно положиться», - отметил заведующий отделом Администрации Президента.

Во внешней политике каждого государства важное место занимает направление, предусматривающее использование силы диаспоры и групп интересов за рубежом во имя национальных интересов. Лоббизм – это деятельность, которую западная политика популяризировала в мире. Во многих западных странах, к примеру, в США, эта деятельность регулируется законом. США ежегодно затрачивает на эти цели за рубежом свыше 200 миллиардов долларов. ЕС, включая программу «Восточное партнерство», затрачивает сотни миллионов евро на проекты, относящиеся к сферам политики, образования, НПО. Азербайджан также движется по этому пути, используя силу компаний и структур, имеющих экономические интересы в нашей стране, а также возможности государств вовлеченных в сферу энергетических и транспортных коридоров, старается работать с отдельными политиками, медиа-структурами, НПО, парламентскими фракциями», - добавил Али Гасанов.

Заведующий отделом Администрации Президента подчеркнул, что по линии Фонда Гейдара Алиева, AİDA реализуются важные проекты, проводятся международные мероприятия во имя имиджа страны. «Азербайджан не должен работать с международными организациями? Или же провожать голодными приехавших гостей? Что плохого в том, что им дарятся сувениры, являющиеся символами нашей страны? Руководство «Carnegie Corporation», играющей особую роль в финансировании проармянской «People in Need», а также таких организаций как «Freedom House», «Amnesty International» и «Human Rights Watch», состоит из представителей армянской диаспоры. Джон Керри, превративший, будучи государственным секретарем, свой кабинет в штаб для антиазербайджанской кампаний, сегодня работает как эксперт в «Carnegie Corporation». Почему лоббистской деятельности армян на Западе дается «зеленый свет», зачем так открыто стимулировать антиазербайджанскую деятельность, и не признавать право Азербайджанского государства на собственную защиту? Активные наблюдатели политических закулисных новостей, наверное, помнят: в период, когда Азербайджан только обрел независимость различные структуры Запада, бизнесмены, политики, пытались наладить сотрудничество с нашей страной и выдвигали свои предложения для его пиара на международной арене. В большинстве случаев за этими предложениями скрывались попытки урвать кусок от национальных богатств Азербайджана. Мы должны были отдать национальные богатства Азербайджана этим «разбойникам», имеющим такое стереотипное мышление, что они пришли за трофеем в «покоренную» бывшую советскую провинцию, и работать с ними? Если Азербайджан использует активные политические и экономические группы, здравомыслящих влиятельных личностей для защиты своих интересов на международной арене, то, что в этом плохого? Какую работу провело сформированное лобби для Азербайджана? Элементарное перечисление документов, принятых до сих пор различными структурами Европы по нагорно-карабахскому конфликту, заняло бы достаточно места и времени. В этом достижении велик труд азербайджанской дипломатии и диаспоры. Как быстро мы забыли, какой шок пережили внешнеполитическое управление Армении и армянская делегация в ПАСЕ, когда впервые были приняты такие документы?», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

Али Гасанов отметил, что те, кто пережил шок от потерпевшего в 2013 году крах пресловутого «проекта Штрассера» после «коррупционного отчета» в ПАСЕ, вновь готовятся к мести и к реваншу в вопросе «политзаключенных».

«Это очередная коварная игра против Азербайджана, его национальных интересов. И, как вы думаете, государство не должно защищать свои интересы? Мы можем понять цели внешних антиазербайджанских кругов, однако не возможно понять выходцев из Азербайджана, поддерживающих эти кампании и участвующих в этой политике дискредитации. Невозможно объяснить сегодняшнюю контр позицию тех, кто обвинял Азербайджан в неспособности сформировать экономическое лобби, группы политической поддержки, и всегда приводивших в качестве примера - деятельность армянского лобби. Мы хотим слышать от оппонентов внутри страны вопросы - «почему так мало азербайджанского лобби в европейских структурах, парламентах западных государств, международных структурах?», «почему та или иная структура, НПО, «мозговые центры», имеющие влияние на общественное мнение в западной стране, не превратились в азербайджанское лобби?». На эти вопросы имеется краткий ответ. Во-первых, создание лобби требует достаточно большого времени и напряженной работы. И нет никаких сомнений в том, что последние назначения Президента Азербайджана ускорят эту работу. Во-вторых, порой некоторые лица, которые могли бы оказать поддержку в создании такого лобби, просто встали на путь предательства. Дипломат, который занимал такую высокую должность как пост посла при Совете Европы, сегодня с «гордостью» говорит о том, что отправил в ПАСЕ и другие европейские структуры скрытый донос-жалобу о лоббистской деятельности Азербайджана. Это и есть основная причина - некоторые, кто должен был участвовать в создании лобби, не погнушались даже предательством, чтобы помешать этой работе», - подчеркнул помощник Президента Азербайджана.

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