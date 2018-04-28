Пашинян объявил о возобновлении протестов

2018-04-28 19:05 | www.oxu.az | 9

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян призвал сторонников к возобновлению акций протеста с 29 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким заявлением он выступил на митинге оппозиции в городе Иджеван

«Все акции протеста, акции гражданского неповиновения должны быть возобновлены с новой силой. Победа народа должна быть признана», – сказал политик.

Пашинян подчеркнул, что протестующие ведут ненасильственное сопротивление:

«Наша борьба ненасильственная, это борьба поднятых рук. Наши действия сильны и решительны, но в наших действиях не может быть насилия».

Он также призвал организовать массовые шествия в Ереване 1 мая – в день выборов нового премьер-министра Армении.