В Азербайджане подростки и молодежь больше вливаются в спортивный мир – зрительница

2018-04-28 19:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Благодаря большому вниманию к спорту в Азербайджане подростки и молодежь больше вливаются в спортивный мир - это очень хорошо, сказала в субботу Trend зрительница соревнований Кубка мира по художественной гимнастике Милена Ефремова.

"Я с детьми часто посещаю соревнования по художественной гимнастике, проводимые в Баку, так мы прививаем им любовь к спорту", - добавила зрительница.

Ефремова отметила, что Кубок мира организован профессионально, нет никаких недочетов.

"Болеем за наших девочек - Зохру Агамирову, Веронику Гудис и других. Желаем всем гимнасткам команды Азербайджана победы, для нас они всегда первые", – подчеркнула она.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.