Партия Саргсяна отказалась выдвигать кандидатуру на пост премьера Армении

2018-04-28 19:18 | www.apa.az | 5

«Правящая в Армении Республиканская партия, лидером которой является бывший президент республики и экс-премьер Серж Саркисян, не станет выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства».

Как сообщает АПА, об этом заявил в субботу вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

«Состоялась встреча с экс-премьером Сержем Саркисяном с и.о. премьера Кареном Карапетяном. В повестке встречи был один вопрос - внутриполитическая ситуация и позиция по выборам премьер-министра», - сказал журналистам Э.Шармазанов.

«Республиканская партия решила не выдвигать кандидата на пост премьера Армении. Мы обсудим всех кандидатов, которые будут выдвинуты, и до голосования 1 мая примем решение. Изменилась политическая ситуация, сегодня в Армении внутриполитический кризис», - сказал он.

По словам Э.Шармазанова, партия руководствуется исключительно интересами государства.

«Это осознанное решение. Когда будут выдвинуты все кандидаты, мы примем решение на основе наших обсуждений. У нас есть время до 18:00 30 апреля. На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна», - отметил вице-спикер парламента Армении.

«По результатам встречи с С.Саркисяном и К.Карапетяном в субботу час назад было принято такое решение. Все мы приняли, что это лучшее для Армении решение», - подчеркнул Э.Шармазанов.

Напомним, с 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саркисяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саркисян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.

На данный момент только оппозиционная фракция «Елк» выдвинула своего кандидата - Н.Пашиняна.