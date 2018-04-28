Новый глава «ASAN xidmət» представлен коллективу

2018-04-28 19:28 | www.oxu.az | 4

Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров представил коллективу Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Xidmət) нового главу Ульви Мехтиева.

Как сообщили Oxu.Az в Агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, Ульви Мехтиев был назначен на эту должность накануне распоряжением президента Азербайджана.

Напомним, 27 апреля по распоряжению президента Ильхама Алиева Ульви Рамиз оглу Мехтиев назначен новый председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.