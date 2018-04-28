Али Гасанов сказал о целях новой антиазербайджанской кампании в ПАСЕ

2018-04-28 19:41 | www.apa.az | 3

«Это очередная коварная игра против Азербайджана, его национальных интересов»

«Действующие на Западе антиазербайджанские круги, находящиеся под их влиянием организации и медиа активизировались в преддверии проходящих в нашей стране важных мероприятий. Они пытаются запятнать как Азербайджан, так и эти мероприятия».

Как сообщает АПА, об этом сегодня написал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в социальной сети «Facebook».

А.Гасанов отметил, что с начала 2018 года Азербайджан проводит много мероприятий на международном уровне, в жизни страны произошло много немаловажных событий.

Большинство экспертов оценили прошедшие 11 апреля президентские выборы как референдум доверия Ильхаму Алиеву: «Шаги, предпринятые в направлении формирования нового правительства после выборов, были встречены в обществе с одобрением. Мы отмечаем 100-летие образования первой мусульманской демократической республики, на международных платформах организована серьезная кампания для придания правовой и политической оценки геноциду, учиненному в отношении азербайджанцев век назад. Завершаются работы над рядом компонентов проекта «Южный газовый коридор», реализуемый Азербайджаном, и спустя некоторое время состоится открытие TANAP. Принято много важных решений в связи с реализацией транспортных проектов геостратегического значения, и работа в этом направлении успешно продолжается.

Наблюдающие за проходящими в эти дни соревнованиями «Formula l» любители спорта не скрывают и впечатлений о красоте современного Баку. Посмотрите, эти мероприятия прошли в течение четырех месяцев 2018 года. Внимание мировой общественности привлекут и другие события в нашей стране. А что происходит в Армении?! Почти в одно и то же время после прошедших у нас и у них президентских выборов, в этой стране не утихают страсти, недовольство народа. Армянский народ, отстранивший Сержа Саркисяна, который на протяжении долгих лет эксплуатировал народ, изолировал страну от международного сообщества, политической и экономической жизни региона, присваивал все материальные ресурсы, не может успокоиться. Мы понимаем сегодняшнее сожаление тех, кто вчера поздравлял Саркисяна с «избранием» на пост премьер-министра, желал стране процветания. Как видно, именно эта картина – сильный и развивающийся Азербайджан с одной стороны, и оказавшаяся в пучине политических катаклизмов, не имеющая надежды на завтра Армения с ее реалиями вызывает обеспокоенность у антиазербайджанских кругов. Уверен, что бесполезность «оскорбительной кампании», на которую было потрачено много средств, не дает им покоя».

Помощник президента Азербайджана также отметил, что не вызывает удивления и то, что именно в такой момент началась очередная кампания ПАСЕ, основанная на субъективных мнениях западных НПО и медиа, чья антиазербайджанская деятельность была доказана неоднократно: «Мы понимаем, чего добиваются сеть OCCRP и стоящие за ней силы, публикующие на страницах ряда западных транснациональных изданий свои специальные «расследования». Они не хотят признавать независимую политику небольшого государства, заявившего о себе в мире в глобальном масштабе, ставшего заметным на крупной политической карте.

Эти круги недовольны тем, что бывшая советская периферия - Азербайджан стал хозяином своих национальных ресурсов, актером международных отношений. Невозможно организовывать беспорядки, создавать смуту посредством «пятой колонны», ставить Азербайджан перед фактом, вынуждать идти на уступки. Азербайджан не присоединяется к кампаниям, санкциям Запада в отношении соседних стран, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма против других стран. Азербайджан не участвует ни в одном соглашении, направленном против дружественных стран - России, Ирана и Турции. И это несмотря на инспирацию и давление в этой связи».

А.Гасанов также отметил, что Азербайджан проводит внешний политический курс независимо, в соответствии с национальными интересами выражает позицию народа на международной трибуне:

«Одним словом, страна с почти 10-миллионным населением не подвергается давлениям стран-гегемонов, проводит свою политику. Азербайджан завоевал в международном сообществе высокий авторитет, доверие и уважение. Использование силы диаспорских и зарубежных сил во имя национальных интересов занимает большое место во внешней политике любого государства. Лоббизм известен миру как деятельность западной политики. В большинстве западных стран, к примеру, в США деятельность регулируется законом. Для этих целей США ежегодно выделяют более 200 млрд долларов. На проекты Евросоюза, включая программу «Восточное партнерство», проекты НПО по политике и образованию тратится сотни миллионов евро. Азербайджан идет по тому же пути, использует силу государств, получающих выгоду от политики энергетического и транспортного коридоров, а также стран и структур, имеющих у нас экономические интересы, сотрудничает с НПО, парламентскими фракциями.

Фондом Гейдара Алиева, AIDA реализуются важные проекты, для имиджа страны проводятся мероприятия международной значимости. Разве Азербайджан не должен сотрудничать с международными организациями? Должен провожать приезжающих гостей голодными? Что предосудительного в том, что мы дарим им сувениры с символикой нашей страны? Руководство «Carnegie Corporation», играющее особую роль в финансировании проармянской организации «People in Need», а также «Freedom House», «Amnesty International» и «Human Rights Watch», состоит из представителей армянской диаспоры. Бывший госсекретарь Джон Керри превратил свой кабинет в штаб для проведения антиазербайджанской кампании. Сегодня он работает в «Carnegie Corporation» в качестве эксперта. Для армянского лобби на Западе горит зеленый свет, открыто поощряется антиазербайджанская деятельность, а право Азербайджана защитить себя не признается?

Активно отслеживающие новости о закулисной политике, наверное, помнят – в период, когда Азербайджан только обрел независимость, различные западные структуры, бизнесмены, политики пытались наладить связи в нашей стране, выдвигали различные предложения для пиара на международной арене. В большинстве случаев за этими предложениями стояла попытка завладеть долей национальных ресурсов Азербайджана. Мы должны были сотрудничать с ними и отдать свои национальные ресурсы «разбойникам», которые гнались за выгодой на «покоренном» постсоветском пространстве? Что плохого в том, что Азербайджан использует для своей защиты на международной арене активные политические и экономические группы, влиятельных здравомыслящих людей? А какую работу проделало для Азербайджана сформировавшееся лобби? Одно только перечисление документов, принятых по нагорно-карабахскому конфликту в различных европейских структурах, займет много места и времени. Большую роль в этом успехе сыграли азербайджанская дипломатия и диаспора. Как быстро мы забыли шок, который испытали армянская делегация в ПАСЕ и МИД Армении во время принятия этих документов?».

Помощник президента также отметил, что испытавшие шок от потерпевшего в 2013 году крах «Проекта Штрассера» после отчета ПАСЕ «о коррупции» вновь готовятся к мести и реваншу в вопросе «политических заключенных»: «Это очередная коварная игра против Азербайджана, его национальных интересов. Как вы думаете, государство не должно защищать свои интересы? Мы понимаем цели зарубежных антиазербайджанских кругов, но не можем понять тех, кто поддерживает их из Азербайджана, кто участвует в этой клевете. Невозможно объяснить логику сегодняшней позиции людей, обвиняющих Азербайджан в формировании экономического лобби и политических групп поддержки за счет собственной силы.

От оппонентов внутри страны мы хотим слышать вопросы «почему азербайджанского лобби так мало в европейских структурах, парламентах западных стран, международных структурах?”, «почему в этой или другой западной стране структура, оказывающая влияние на общественное мнение, НПО, аналитический центр не превратились в азербайджанское лобби?». На это есть короткий ответ. Во-первых, создание лобби отнимает достаточно много времени и требует напряженной деятельности. Нет сомнения, что этот процесс ускорится после новых назначений господина президента. Во-вторых, некоторые лица, поддерживающие диаспору и создание лобби, заняли предательскую позицию. Дипломат, занимающий пост посла при Совете Европы, сейчас «с гордостью» говорит о тайных доносах, отправляемых в ПАСЕ и европейские структуры в связи с деятельностью азербайджанского лобби. Главная причина этого кроется в том, что некоторые лица, которые должны были создать лобби, предпочли предательство с целью предотвращения этой работы. Ряд представителей диаспоры, которые должны были помочь в создании лобби, превратились в «бытовую оппозицию», сформированную Западом. Они совместно с армянским лобби ведут борьбу против азербайджанского государства. Та же «бытовая оппозиция» проявляет усердие в слушаниях проармянской организации «People in Need» в ПАСЕ. Однако оппоненты обвиняют нас не в слабом лобби, а в целом в организации деятельности лобби.

А.Гасанов подчеркнул, что ожидает от оппонентов здравомыслия и объективной позиции: «Мы можете быть против власти, однако оппозиция против государства и народа никогда не приветствовались в истории. Как видно, зарубежные круги, пользуясь заслугами оппонентов власти, пытаются сформировать общественное недовольство, чтобы принизить имидж Азербайджана. Однако с уверенностью могу сказать, что попытка создать этот искусственный ажиотаж обречена на провал. Азербайджан открыт к сотрудничеству, партнерству, и никогда не признавал и не признает политики давления, шантажа и угроз. Потому нет никакого сомнения, что попытки таких ничтожных кампаний нанести вред международному авторитету Азербайджана потерпят крах».