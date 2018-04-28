США поставили Европе ультиматум

2018-04-28 20:14 | www.oxu.az | 6

США поставили Европу и Канаду перед ультиматумом в «торговой войне»: либо страны соглашаются на квоты со стороны американских властей, либо против продукции этих стран будут введены жесткие таможенные пошлины.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают, чтобы союзники согласились принять именно квоты, которые должны будут ударить по странам Европы и Канаде слабее, чем таможенные тарифы.

«Мы просим всех принять квоты, если не тарифы», – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Выбрать между двух зол странам необходимо до 1 мая – именно в этот день ограничения начнут действовать.