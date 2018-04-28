Организация Формулы 1 в прекрасном Баку на высоте - турист из Казахстана

2018-04-28 19:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Уровень организации Формулы 1 в прекрасном городе Баку находится на высоте, сказал в субботу Trend турист из Казахстана Асланбек Мальдиев.



"Это мой первый визит в Баку, и мне очень понравился этот город. Наряду с развитой инфраструктурой Баку, я очень ценю традиции и атмосферу, сохраненные в Старом городе, которые не могут оставить никого безразличным", - сказал Мальдиев.



По его мнению, проведение Формулы 1 окажет положительное влияние на увеличение туристического потока в Баку и Азербайджан.

"Здесь есть много того, что зарубежные туристы должны увидеть. Я надеюсь, что количество туристов, посещающих подобные мероприятия, в том числе из Казахстана, будет увеличиваться с каждым годом. То, что братский Азербайджан проводит такие мероприятия, может только радовать", - сказал Мальдиев.



Он также сказал, что надеется еще не раз вернуться в Азербайджан в будущем.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. А после третьей сессии свободных заездов были проведены квалификационные заезды, по итогам которых определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.