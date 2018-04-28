Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка мира в упражнениях с мячами и скакалками

2018-04-28 19:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана в групповых упражнениях в составе Айшан Байрамовой, Дианы Доман, Зейнаб Гумматовой, Алии Пашаевой и Сианы Василевой в субботу вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками.

В квалификации гимнастки набрали 14,650 балла и заняли восьмое место, что позволило им попасть в финал.

Также в финал прошли сборные Италии, Украины, Болгарии, Израиля, Японии, Беларуси и Финляндии.

Накануне гимнастки пробились в финал в упражнениях с обручами. Финалы по обеим дисциплинам пройдут в воскресенье.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике.