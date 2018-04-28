Сторонники Пашиняна намерены продолжать акции протеста

2018-04-28 20:50 | www.apa.az | 6

Сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна продолжат акции протеста несмотря на отказ правящей Республиканской партии Армении выдвигать своего кандидата на поста премьера страны. Как передает АПА, об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Тигран Авинян.

"Менять наши планы мы не будем, продолжим акции протеста. Заявления Шармазанова недостаточно. Республиканская партия Армении должна выразить четкую поддержку кандидату от народа", — сказал Авинян.

В субботу вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов заявил, что партия не будет выдвигать своего кандидата в премьеры, чтобы избежать конфронтации.