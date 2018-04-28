Определился победитель Shamkir Chess 2018 с участием лидеров мировых шахмат

2018-04-28 21:38 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - Победителем пятого супертурнира по шахматам Shamkir Chess 2018, посвященного памяти известного гроссмейстера, чемпиона Европы Вугара Гашимова, в третий раз стал обладатель мировой короны Магнус Карлсен, сообщает Trend Life. Норвежский гроссмейстер выигрывал этот турнир 2014 и 2015 годах. Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров становился победителем в 2016 и 2017 годах.

В последнем, девятом туре супертурнира, сошлись Магнус Карлсен и Динг Лирен. И если бы китаец одержал победу, стал бы обладателем лавров Shamkir Chess 2018. Однако, партия завершилась вничью.

Итоговая турнирная таблица: Карлсен - 6 очков, Динг Лирен - 5,5, Карякин - 5, Мамедъяров, Войташек, Гири, Раджабов - по 4,5, Топалов, Мамедов - по 4, Навара - 2,5.

В Shamkir Chess 2018 принимали участие десять сильнейших гроссмейстеров - Магнус Карлсен (Норвегия, 2843), Динг Лирен (Китай, 2778), Сергей Карякин (Россия, 2778), Аниш Гири (Нидерланды, 2777), Веселин Топалов (Болгария, 2749), Давид Навара (Чехия, 2745), Радослав Войташек (Польша, 2744). Азербайджан был представлен трехкратным чемпионом Европы, чемпионом мира по рапиду, вторым шахматистом мира в рейтинге ФИДЕ Шахрияром Мамедъяровым (2814), трехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером чемпионата мира Теймуром Раджабовым (2748) и трехкратным чемпионом Европы, чемпионом континента по блицу Рауфом Мамедовым (2704).