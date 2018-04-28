Правящая партия Армении решила не выдвигать кандидата в премьеры

2018-04-28 21:44 | www.trend.az | 8

Решение правящей Республиканской партии Армении не выдвигать кандидата на пост премьера было принято в ходе встречи с экс-президентом Сержем Саргсяном и врио премьера Кареном Карапетяном, заявил в субботу журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов, передает РИА Новости.

"Сегодня во время встречи членов фракции РПА с председателем партии Сержем Саргсяном и первым зампредом Карапетяном принято решение не выдвигать кандидатуру на пост премьера… никто не высказался против", - сказал Шармазанов.

Ранее он заявил, что партия проголосует на выборах премьера, изучив программы всех кандидатов.