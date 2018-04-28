США выдвинули Европе ультиматум в "торговой войне"- СМИ

2018-04-28 21:58 | www.trend.az | 6

В Европе обеспокоены из-за "торговой войны", в которой Вашингтон выдвинул ЕС требование принять квоты на экспорт металлов в США, пишет Bloomberg, передает РИА Новости.

Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.

"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Таким образом, Евросоюз оказывается перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми "штрафными" тарифами, отмечает Bloomberg.