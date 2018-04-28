Правящая партия Армении не выдвинет своего кандидата в премьеры

2018-04-28 22:41 | www.oxu.az | 5

Республиканская партия Армении (РПА) не выдвинет своего кандидата в премьер-министры.

Как сообщает Oxu.Az, об этом 28 апреля сказал журналистам депутат парламентской фракции РПА, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

Шармазанов отметил, что такое решение принято, поскольку РПА является прогосударственной партией.

Он отметил, что РПА представит свою позицию о том, за кого будет голосовать, после того, как все кандидаты будут выдвинуты.

«Для нас превыше всего интересы государства и родины, безопасность Армении и внутренняя стабильность. Руководствуясь этими вызовами и приоритетами, РПА приняла решение:

1. РПА не выдвинет кандидата в премьер-министры;

2. Фракция РПА обсудит программы всех кандидатов и до голосования представит свое решение», - сказал он.

По словам Шармазанова, РПА приняла такое решение, поскольку в стране изменилась ситуация. «Сегодня в стране политический кризис, в Армении новые реалии, и мы не раз говорили, что для нас приоритетом является не партийный интерес, а интерес государства. Мы руководствуемся принципом: «вместе с партией, но ради нации»», - сказал он.