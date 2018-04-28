Пожар в высотном здании в Баку ликвидирован (ОБНОВЛЕНО)

2018-04-28 22:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пожар в многоэтажном здании, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, ликвидирован, сообщили Trend в МЧС

Отметим, в многоэтажном здании по улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку сегодня днем вспыхнул пожар.

21:26 (GMT+4)

В Баку возобновился пожар в многоэтажном здании, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, сообщили Trend в МЧС.

Согласно информации, повторное возгорание произошло в вечерние часы.