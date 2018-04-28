Пожар в высотном здании в Баку ликвидирован (ОБНОВЛЕНО)

2018-04-28 22:42 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - Пожар в многоэтажном здании, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, ликвидирован, сообщили Trend в МЧС
Отметим, в многоэтажном здании по улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку сегодня днем вспыхнул пожар.
21:26 (GMT+4)
В Баку возобновился пожар в многоэтажном здании, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку, сообщили Trend в МЧС.
Согласно информации, повторное возгорание произошло в вечерние часы.