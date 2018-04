2018-04-28 23:39 | www.oxu.az | 11

Dünyaca məşhur müğənni Kristina Aqilera ilk dəfə Azərbaycanın paytaxtında solo konsert verib.

Oxu.Az-ın xəbərinə görə, konsert “Jamiroquai”ın Azərbaycan Qran-prisi çərçivəsində “Baku Crystall Hall”da təşkil edilib.

Bakıda çıxış edən Kristina Aqileranın möhtəşəm konsertindən fotoları diqqətinizə çatdırırıq.

