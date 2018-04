Грандиозный концерт Кристины Агилеры в Баку – ВИДЕО

2018-04-28 23:43 | www.oxu.az | 7

Всемирно известная певица Кристина Агилера впервые выступила с сольным концертом в столице Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, прошедшим с большим успехом концертом «Jamiroquai» был дан старт серии звездных Live-шоу в рамках развлекательной программы, организуемой Гран-при Азербайджана «Формула-1» - вслед за британской группой в Crystal Hall выступила Кристина Агилера.

Как прошел грандиозный концерт Кристины Агилеры можно увидеть на фотографиях, представленных для просмотра ниже.

Christina Aguilera in da house #Azerbaijangp #F1Baku #Baku #Azerbaijan #F1